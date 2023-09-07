Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,29 0,0329 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
4770

Почти 7 миллионов украинцев путешествовали летом поездами

Почти 7 миллионов украинцев путешествовали летом поездами

КИЕВ. 7 сентября. В Укрзализныце подвели итоги перевозок за ушедшее лето. Самыми популярными рейсами были все поезда на горы, а в наиболее нагруженные дни пришлось назначить 31 дополнительный поезд, передает УНН.

Цитата

В Укрзализныце сообщили, что летом украинцы активно путешествовали по стране - 6,7 млн пассажиров воспользовались поездами внутреннего сообщения.

Наиболее популярными направлениями были Киев – Львов, Харьков – Львов, Днепр – Львов, Киев – Одесса, Киев – Славское, Киев – Ворохта.

Также пользовались большим спросом все поезда до гор — Яремче, Татаров-Буковель, Ворохта, Ясиня, Рахов, Славское — по всем направлениям.

На наиболее популярные даты Укрзализныця назначила 31 дополнительный поезд, ими совершен 381 рейс. Кроме того, железнодорожники ежедневно добавляют вагоны в существующие поезда, которые курсируют на запад Украины: Ивано-Франковск, Черновцы и т.д.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Укрзализныця” запустила еще один поезд в Польшу

Источник: УНН
Теги: статистика, Укрзализныця, поезд, рейс
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.