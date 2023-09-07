Почти 7 миллионов украинцев путешествовали летом поездами

КИЕВ. 7 сентября. В Укрзализныце подвели итоги перевозок за ушедшее лето. Самыми популярными рейсами были все поезда на горы, а в наиболее нагруженные дни пришлось назначить 31 дополнительный поезд, передает УНН.

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В Укрзализныце сообщили, что летом украинцы активно путешествовали по стране - 6,7 млн пассажиров воспользовались поездами внутреннего сообщения.

Наиболее популярными направлениями были Киев – Львов, Харьков – Львов, Днепр – Львов, Киев – Одесса, Киев – Славское, Киев – Ворохта.

Также пользовались большим спросом все поезда до гор — Яремче, Татаров-Буковель, Ворохта, Ясиня, Рахов, Славское — по всем направлениям.

На наиболее популярные даты Укрзализныця назначила 31 дополнительный поезд, ими совершен 381 рейс. Кроме того, железнодорожники ежедневно добавляют вагоны в существующие поезда, которые курсируют на запад Украины: Ивано-Франковск, Черновцы и т.д.

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