Европа обогнала США по объему обязательств по помощи Украине: исследование

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Европа вдвое обогнала Соединенные Штаты по объему обещанной помощи Украины. Основной причиной этого является новый механизм ЕС "Украинский фонд" в размере 50 миллиардов евро, а также взятие другими странами многолетних обязательств. Об этом говорится в исследовании Кильского института мировой экономики, передает УНН.

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"Удивительно, как быстро Европа продвинулась к новой и содержательной многолетней программе поддержки Украины. Впервые США сейчас значительно отстают, также потому, что в течение последних месяцев не было никаких значимых новых обещаний США. Удвоение помощи ЕС является заметным сдвигом по сравнению с первым годом войны, когда США четко лидировали", - отметил директор исследовательского центра института, руководитель группы "Ukraine Support Tracker" ("Трекер поддержки Украины") Кристоф Требеш.

Детали

Отмечается, что общие обязательства ЕС сейчас почти вдвое превышают обязательства США. В частности, в период с 24 января 2022-го по 31 июля 2023 года общий объем помощи, предоставленной и обещанной европейскими донорами составляет 156 миллиардов евро по сравнению с менее чем 70 миллиардами евро от США.

Исследователи отмечают, что основной причиной этого является "Украинский фонд" Евросоюза в размере 50 миллиардов евро, который будет предоставлен между 2023 и 2027 годами, что удваивает общие обязательства ЕС. Этот механизм является частью бюджетных планов ЕС до 2027 года, и демонстрирует постоянное обязательство поддерживать Украину.

Кроме этого, в дополнение к новым обязательствам на уровне ЕС отдельные европейские страны взяли на себя новые важные многолетние обязательства. В частности институт напомнил о четвертом пакете военной поддержки Германии стоимостью 10,5 миллиардов евро (2024–2027) и норвежской "Программе поддержки Нансена" стоимостью 6,6 миллиарда евро в течение 5 лет. Дания, Великобритания, Швейцария, Швеция, Португалия и Литва также предоставили дополнительные многолетние пакеты.

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Сообщается, что новые многолетние пакеты приводят к "заметным изменениям в рейтингах стран".

"В процентах от ВВП и учитывая эти многолетние программы, Норвегия сейчас больше всего поддерживает Украину. Ее помощь Украине составляет 1,7 процента ВВП... Далее в этом рейтинге идут Литва, Эстония и Латвия, которые остаются на первых местах даже с учетом многолетних обязательств. Дания занимает четвертое место, помощь составляет 1,1 процента ВВП", - говорится в опубликованном документе.

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 6 сентября объявил, что США выделят Украине новый пакет помощи на более 1 миллиарда долларов.