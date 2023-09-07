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Новости: Киев
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В Киеве на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания

В Киеве на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Киеве по техническим причинам на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания. Специалисты уже работают над восстановлением работы оборудования, пишет УНН со ссылкой на страницу КГВА в Telegram.

Цитата

"Специалисты обслуживающей компании уже работают над оперативным восстановлением работы оборудования. О полном восстановлении работы терминалов сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что сейчас оплатить проезд можно транспортной карточкой, qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой", бесконтактной банковской карточкой, или с помощью мобильных приложений ApplePay и Google Pay.

Напомним

На станции метро "Лыбедская" 25 августа начался капитальный ремонт эскалатора, который продлится до 17 октября 2023 года.

Источник: УНН
Теги: Киев, метрополитен
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