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Под Киевом в многоэтажке мужчина подорвался на гранате: вероятно, самоубийство

Под Киевом в многоэтажке мужчина подорвался на гранате: вероятно, самоубийство

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Вишневом, что под Киевом, 47-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты. Об этом сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, передает УНН.

Детали

По словам правоохранителя, происшествие произошло около 16 часов. Жители города Вишневое сообщили о взрыве и задымлении в одной из многоэтажек.

В одном из помещений полицейские Бучанского управления полиции Киевской области обнаружили тело мужчины, который погиб в результате взрыва гранаты М-50. По предварительным данным, гражданин совершил самоубийство.

"Помещение получило повреждения. Кроме погибшего, из местных жителей в результате взрыва никто не пострадал", - резюмировал Небытов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Киевская область
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