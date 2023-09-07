Под Киевом в многоэтажке мужчина подорвался на гранате: вероятно, самоубийство

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Вишневом, что под Киевом, 47-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты. Об этом сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, передает УНН.

Детали

По словам правоохранителя, происшествие произошло около 16 часов. Жители города Вишневое сообщили о взрыве и задымлении в одной из многоэтажек.

В одном из помещений полицейские Бучанского управления полиции Киевской области обнаружили тело мужчины, который погиб в результате взрыва гранаты М-50. По предварительным данным, гражданин совершил самоубийство.

"Помещение получило повреждения. Кроме погибшего, из местных жителей в результате взрыва никто не пострадал", - резюмировал Небытов.