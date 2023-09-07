В Херсонской области взорвали авто с российскими "фсбшниками" и военными

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Во временно оккупированных Алешках Херсонской области сотрудники Службы безопасности взорвали авто с российскими военными и сотрудниками фсб. В результате взрыва один "фсбшник" погиб, другой - в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом журналисту УНН сообщили источники в Службе безопасности Украины.

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"В Алешках Херсонской области взорвали авто с российскими фсбшниками и военными. В результате взрыва один фсбшник задохнулся сразу. Второй – пока в реанимации в тяжелом состоянии. Трое военных, которые их сопровождали в авто, ранены", - сообщили источники.

Также источники подтверждают, что к очередному "хлопку" приложила руку СБУ.

Детали

По словам собеседников, взорванные представители фсб "работали" во временно оккупированном Скадовске, а в Олешки "наведывались для фильтрационных мероприятий и заодно – чтобы пытать украинцев".

"Такая участь ждет каждого оккупанта, ступившего на украинскую землю, без сомнений", - добавили источники в СБУ.

Напомним

Как сообщало УНН со ссылкой на источники в СБУ, сотрудники Службы безопасности в так называемой "лнр" подорвалии в собственном доме юрия афанасьевского, который возглавлял таможню псевдореспублики.