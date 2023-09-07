Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,29 0,0329 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13815

США передадут 190 противоминных автомобилей украинским защитникам

США передадут 190 противоминных автомобилей украинским защитникам

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Соединенные Штаты Америки передадут украинским полицейским и пограничникам 190 автомобилей противоминной защиты от засады. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

Цитата

“Горжусь тем, что стою рядом с исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США Нуландом и моими @StateDept коллегами, чтобы отметить передачу пограничникам и полиции Украины первых автомобилей противоминной защиты от засады (MRAP), предоставленных США”, — написала посол США в соцсети Х.

Детали

Автомобили противоминной защиты от засады или коротко MRAP США уже начали передавать Украине. По мнению Бриджит Бринк, эти машины позволят украинским правоохранителям защищать мирных жителей — особенно тех, кто находится вблизи линии фронта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блинкен посетил Черниговщину, пережившую оккупацию — “Чрезвычайная стойкость украинского народа”

Напомним

Недавно Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с украинскими пограничниками. Защитники границ продемонстрировали американскому гостю экипировку, вооружение и технику, которую они используют во время несения службы. Кроме того, Госсекретарь увидел обломки сбитых вражеских дронов и трофеи, захваченные у противника.

Источник: УНН
Теги: США, военная помощь, война, война с Россией, автомобили, помощь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.