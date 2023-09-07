США передадут 190 противоминных автомобилей украинским защитникам

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Соединенные Штаты Америки передадут украинским полицейским и пограничникам 190 автомобилей противоминной защиты от засады. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

Цитата

“Горжусь тем, что стою рядом с исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США Нуландом и моими @StateDept коллегами, чтобы отметить передачу пограничникам и полиции Украины первых автомобилей противоминной защиты от засады (MRAP), предоставленных США”, — написала посол США в соцсети Х.

Горжусь тем, что стою вместе с исполняющим обязанности заместителя госсекретаря Нуланд @UnderSecStateP и моими @StateDept коллегами, чтобы отметить доставку первых предоставленных США автомобилей Mine Resistant Ambush Protection (MRAP) пограничникам и полиции Украины. Соединенные Штаты передадут 190 MRAP, чтобы дать возможность… pic.twitter.com/fwAUCOYlTL — Посол Бриджет А. Бринк (@USAmbKyiv) 7 сентября 2023 года

Детали

Автомобили противоминной защиты от засады или коротко MRAP США уже начали передавать Украине. По мнению Бриджит Бринк, эти машины позволят украинским правоохранителям защищать мирных жителей — особенно тех, кто находится вблизи линии фронта.

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Напомним

Недавно Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с украинскими пограничниками. Защитники границ продемонстрировали американскому гостю экипировку, вооружение и технику, которую они используют во время несения службы. Кроме того, Госсекретарь увидел обломки сбитых вражеских дронов и трофеи, захваченные у противника.