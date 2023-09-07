Около 90% украинских военнопленных прошли через пытки - генпрокурор

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Около 90% украинских военнопленных прошли через пытки, изнасилования, угрозы сексуального насилия или другие формы жестокого обращения. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, пишет УНН со ссылкой на страницу чиновника в Х (Twitter).

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"На всех освобожденных территориях мы находим свидетельства этих ужасов. Только в Херсонской области зафиксировано 11 застенков. В Харьковской области расследуется почти 100 случаев пыток, в которых установлено более 700 пострадавших. Подобную картину мы видим и в других деоккупированных регионах", - сообщил Костин.

Детали

На встрече со специальным докладчиком ООН по вопросам пыток, доктором Элис Джил Эдвардс генпрокурор отметил, что по последним оценкам, около 90% украинских военнопленных прошли через пытки, изнасилования, угрозы сексуального насилия или другие формы жестокого обращения.

Костин отметил, что сейчас идентифицировано 156 подозреваемых - военных вс рф и представителей оккупационных властей, по 114 из них в суд направлены обвинительные акты. Еще 35 человек осуждены за пытки и жестокое обращение как военные преступления.

"Агрессор использует пытки и как оружие войны, и как метод уничтожения украинской идентичности в условиях оккупации... Установлено более 160 человек, пострадавших там от рук российских палачей. Тысячи других все еще остаются в российском плену", - сказал генпрокурор.

Он подчеркнул, что мировое сообщество "должно объединиться", чтобы добиться освобождения военнопленных, "разрушить российскую машину пыток и обеспечить наказание каждого из ее участников".

Напомним

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов 22 августа заявил, что Украина, в третий раз в мировой истории, объявляет о создании смешанных медицинских комиссий для обмена пленными.