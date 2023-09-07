Рашисты собрались в ближайшие выходные провести "выборы" в Бердянске: жителей призывают игнорировать "голосование"

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Фейковые выборы в Бердянске проведут в ближайшие выходные. Украинская сторона призывает жителей игнорировать псевдовыборы оккупантов на Запорожье, передает УНН.

Цитата

“8 и 9 сентября они (оккупационные власти — ред.) будут ходить по домам, а 10-го будут работать “участки”. ...Конечно это ничего не изменит в их планах. Они проголосуют за вас и им уже известен результат, который они нарисуют. Но таким образом вы будете честны перед собой, что не принимали участие в этом шабаше", – призывают местных жителей.

Детали

Бердянцам рекомендуют всеми возможными средствами игнорировать псевдовыборы оккупантов.

* ограничить по возможности передвижения по улицам и общественным местам; не открывать двери представителям так называемых “избирательных комиссий”;

* не передавать никому ваши персональные данные;

* не заполнять никаких форм и документов;

* не участвовать в митингах, мероприятиях и других агитационных активностях врага.

Рекомендуется провести эти выходные на природе и уделить время семье. А также оставаться на связи.

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Дополнительно

Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий и в дальнейшем игнорировать “выборы” и предупреждает о возможных провокациях россиян на участках, чтобы мобилизовать свое общество на войну.