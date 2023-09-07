Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,29 0,0329 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5580

Залужный провел разговор с начальником Объединенного штаба ВС Франции: обсудили потребности украинских бойцов

Залужный провел разговор с начальником Объединенного штаба ВС Франции: обсудили потребности украинских бойцов

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Франции генералом армии Тьери Бюркаром. Они обсудили текущую обстановку в зоне боевых действий, а также потребности украинских бойцов, информирует УНН.

Детали

Главнокомандующий отметил, что рассказал французскому коллеге обо всех направлениях, где продолжаются оборонительные и наступательные операции Украины. Кроме этого, он отметил стойкость и героизм украинских воинов, которые отражают атаки россиян и "несмотря на плотность вражеских инженерных заграждений, кратное преимущество противника в воздухе, живой силе, артиллерии и снарядах, продолжают продвигаться вперед".

Цитата

"В разговоре с генералом Бюркаром отдельно остановились на потребностях украинского войска и на вопросе подготовки наших военнослужащих на территории Франции. Поблагодарил союзников за поддержку, договорились оставаться на связи и совместно прилагать усилия для деоккупации Украины", - заявил Залужный.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли, во время которого проинформировал о ситуации на линии фронта и планах российских захватчиков.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, ВСУ, война, Валерий Залужный

В тексте упоминаются

Залужный Валерий
Залужный Валерий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.