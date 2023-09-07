Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,29 0,0329 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
4665

В российском брянске "хлопок": губернатор заявил об "атаке" БПЛА на промышленный объект

В российском брянске "хлопок": губернатор заявил об "атаке" БПЛА на промышленный объект

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В российском брянске прогремели взрывы. Впоследствии губернатор александр богомаз сообщил об "атаке" на промышленный объект - произошло возгорание админздания, передает УНН.

Детали

Сначала в соцсетях появились сообщения, что жители брянска слышали звук взрыва в городе.

"Хлопок" слышали в советском районе города, после этого начал подниматься дым в районе завода "Кремний Эл". Это предприятие - одно из крупнейших в россии по производству микроэлектроники.

Добавим

Впоследствии губернатор брянщины александр богомаз заявил об атаке БПЛА на промышленный объект и "украинском следе".

"В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы", - добавил богомаз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В рф заявили о трех "сбитых" беспилотниках вблизи и над брянском

Источник: УНН
Теги: Россия, БПЛА, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.