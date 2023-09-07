В российском брянске "хлопок": губернатор заявил об "атаке" БПЛА на промышленный объект
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В российском брянске прогремели взрывы. Впоследствии губернатор александр богомаз сообщил об "атаке" на промышленный объект - произошло возгорание админздания, передает УНН.
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Сначала в соцсетях появились сообщения, что жители брянска слышали звук взрыва в городе.
"Хлопок" слышали в советском районе города, после этого начал подниматься дым в районе завода "Кремний Эл". Это предприятие - одно из крупнейших в россии по производству микроэлектроники.
Добавим
Впоследствии губернатор брянщины александр богомаз заявил об атаке БПЛА на промышленный объект и "украинском следе".
"В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы", - добавил богомаз.
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