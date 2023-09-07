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США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 600 млн долларов

США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 600 млн долларов

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи в сфере безопасности, чтобы поддержать потребности Украины на поле боя. Его стоимость достигает 600 млн долларов, передает УНН со ссылкой на сообщение Пентагона.

Цитата

"Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи в сфере безопасности, чтобы поддержать потребности Украины на поле боя и продемонстрировать непоколебимую поддержку США Украине. Этот пакет включает оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства", - говорится в сообщении.

Детали

В этот пакет, общая сумма которого составляет до 600 миллионов долларов, входят:

- оборудование для поддержки и интеграции систем противовоздушной обороны Украины;

- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

- артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

- средства радиоэлектронной борьбы и противодействия радиоэлектронной борьбе;

- подрывные боеприпасы для уборки препятствий;

- оборудование для разминирования; 

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности", - добавили в Пентагоне.

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Источник: УНН
Теги: США, Украина, помощь
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