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Зеленский провел совещания по международной работе: Украина за сентябрь должна достичь конкретных результатов

Зеленский провел совещания по международной работе: Украина за сентябрь должна достичь конкретных результатов

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания по международной работе и отметил, что за сентябрь страна должна достичь конкретных результатов в работе с международными партнерами. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.

Цитата 

“Провел несколько важных совещаний именно по нашей международной работе. За этот сентябрь должны достичь нескольких вполне конкретных результатов в работе с партнерами.

Это касается и нового оружия для Украины – готовим новости, и наших дипломатических усилий, чтобы объединить еще больше стран мира ради восстановления мира на всей нашей земле”, - отметил президент. 

Также глава государства сообщил, что давление мирового сообщества на россию будет увеличено.

Напомним

В вечернем обращении 6 сентября президент Зеленский заявил, что по итогам дня Украина имеет новые оборонные, политические и гуманитарные договоренности. 

Также Президент Зеленский в среду, 6 сентября, провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном во время его визита в Киев и рассказал ему ситуацию на фронте и о насущных оборонных потребностях украинских защитников, в частности в дальнобойном оружии, артиллерии и бронетехнике.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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