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На Харьковщине на вражеской взрывчатке подорвался автомобиль: есть погибший и травмированная

На Харьковщине на вражеской взрывчатке подорвался автомобиль: есть погибший и травмированная

КИЕВ. 7 сентября. УНН. На Харьковщине вблизи села Мосьпаново автомобиль подорвался на вражеском взрывном предмете. В результате 25-летний водитель погиб, а 21-летняя женщина была госпитализирована, сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали 

Известно, что 7 сентября в Чугуевском районе автомобиль подорвался на вражеском взрывоопасном предмете. В результате взрыва 25-летний водитель погиб, а 21-летняя женщина получила ранения. Она находится в тяжелом состоянии в больнице. 

Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Ранее сообщалось, что возле поселка Пыльная Липецкой громады Харьковской области 23 июля автомобиль подорвался на мине. В результате этого водитель погиб. 

Источник: УНН
Теги: взрывчатка, Харьков и Харьковская область
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