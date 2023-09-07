россия проиграла войну в Украине, даже если сохранит часть территории - CNN

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Западные официальные лица считают, что россия проиграла войну в Украине, даже если она сохранит некоторую территорию. Отмечается, что россия не смогла достичь своих основных целей, нанесла себе значительный ущерб и является ослабленной силой, сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Западные официальные лица считают, что россия проиграла войну в Украине, даже если она сохранит некоторую территорию, которую захватила. Они утверждают, что россия не достигла своих основных целей, в частности:

Изменить политический режим в Украине;

Подчинить страну;

Ослабить НАТО.

Известно, что россия не смогла достичь ни одной из этих целей. Зато война нанесла рф значительный ущерб, включая человеческие потери, экономические потери и международную изоляцию.

Западные официальные лица также считают, что россия является ослабленной силой, которая движется по траектории уменьшения. Это связано со следующими факторами:

Потери войск и техники;

Экономические санкции;

Отказ от международного сообщества.

Напомним

Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европарламенте заявил, что россия в прошлом году имела вторую самую сильную армию в мире, сейчас российская армия - вторая самая сильная в Украине