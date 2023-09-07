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россия проиграла войну в Украине, даже если сохранит часть территории - CNN

россия проиграла войну в Украине, даже если сохранит часть территории - CNN

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Западные официальные лица считают, что россия проиграла войну в Украине, даже если она сохранит некоторую территорию. Отмечается, что россия не смогла достичь своих основных целей, нанесла себе значительный ущерб и является ослабленной силой, сообщает CNN, передает УНН.

Детали 

Западные официальные лица считают, что россия проиграла войну в Украине, даже если она сохранит некоторую территорию, которую захватила. Они утверждают, что россия не достигла своих основных целей, в частности: 

  • Изменить политический режим в Украине;
  • Подчинить страну;
  • Ослабить НАТО.

Известно, что россия не смогла достичь ни одной из этих целей. Зато война нанесла рф значительный ущерб, включая человеческие потери, экономические потери и международную изоляцию. 

Западные официальные лица также считают, что россия является ослабленной силой, которая движется по траектории уменьшения. Это связано со следующими факторами: 

  • Потери войск и техники;
  • Экономические санкции;
  • Отказ от международного сообщества. 

Напомним

Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европарламенте заявил, что россия в прошлом году имела вторую самую сильную армию в мире, сейчас российская армия - вторая самая сильная в Украине

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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