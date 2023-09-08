40 тысяч гривен ежемесячно за лояльное отношение во время проверок: разоблачены коррупционные схемы в лесохозяйственном предприятии

КИЕВ. 8 сентября. УНН. На Сумщине разоблачены коррупционные схемы в лесохозяйственном предприятии – трем лицам сообщено о подозрении. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

В получении взятки подозревается служащий одного из дочерних лесохозяйственных предприятий Директор общества с ограниченной ответственностью подозревается в предоставлении неправомерной выгоды указанному служащему. Адвокат предприятия, которая внедрила схему подкупа контролирующих органов. Сейчас всем троим сообщено о подозрении.

По данным следствия, служащий за денежное вознаграждение систематически передавал предпринимателю большое количество неучтенной древесины, а также древесину с занижением ее «классности».

Адвокат на основании заключенных договоров осуществляла представительство интересов лесохозяйственных предприятий в судах, правоохранительных и контролирующих органах. Вступив в сговор с руководством лесохозяйственного предприятия, она обязалась организовать подкуп руководства контролирующих органов.

Подозреваемая ежемесячно передавать им 40 тыс. грн, чтобы обеспечить лояльное отношение при проведении проверок.

При этом средства для подкупа адвокату перечисляли дочерние предприятия на основании заключенных между ними мнимых соглашений о якобы оказании юридических услуг.

Во время обысков у основных фигурантов уголовного производства, в ходе которых изъяты документы, печати, денежные средства.

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