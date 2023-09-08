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Земельный участок стоимостью 13 млн гривен на Трухановском острове вернут столичной громаде

Земельный участок стоимостью 13 млн гривен на Трухановском острове вернут столичной громаде

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Суд обязал вернуть столичной громаде земельный участок 0, 4 га стоимостью 13 млн на Трухановском острове, где планировалось коммерческое строительство. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Решением Хозяйственного суда города Киева, оставленным без изменений постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда удовлетворен иск окружной прокуратуры к коллективному предприятию о возвращении столичной общине земельного участка стоимостью 13 млн грн на острове Труханов с приведением участка в пригодное для использования состояние. 

Земельный участок использовался предприятием для эксплуатации и обслуживания нежилого помещения. 

Судебное решение находилось на исполнении в органах исполнительной службы с сентября 2021 года, однако, из-за активного сопротивления должника, провести исполнительные действия в полном объеме длительное время было невозможно.

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Источник: УНН
Теги: Киев, Труханов остров
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