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БЭБ разоблачило противоправную схему уклонения от таможенных платежей на Киевской таможне

БЭБ разоблачило противоправную схему уклонения от таможенных платежей на Киевской таможне

КИЕВ. 8 сентября. УНН. БЭБ разоблачило должностных лиц предприятия, которые уклонялись от уплаты таможенных платежей при оформлении товаров широкого потребления на Киевской таможне Гостаможслужбы Украины. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

Детали 

По данным следствия, подозреваемые предоставляли ложные сведения о стране происхождения, стоимости и фактическом количестве зарядных станций, медицинского оборудования, одежды, запчастей известных автомобильных марок, которые ввозились на таможенную территорию Украины. 

С марта 2023 года, при содействии должностных лиц таможни, общество оформило партии товаров по 51 таможенной декларации. Сейчас детективы БЭБ инициировали их проверку. 

Во время проверки одной из таких таможенных деклараций уже установлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей в размере 5 млн грн. 

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Источник: УНН
Теги: Киев, налоги, таможня
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