Украине необходимо ускориться с разработкой и принятием законодательных изменений для получения статуса наблюдателя в Рабочей группе ОЭСР

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Офисе Президента Украины состоялось заседание рабочей группы по наработке предложений по участию Украины в Рабочей группе ОЭСР по вопросам борьбы со взяточничеством в международных коммерческих операциях. Участники встречи постановили необходимость ускорения разработки законодательных изменений и проведения скорейшего согласования их положений с международными партнерами и внесения в парламент до конца текущего года, передает УНН.

Детали

По поручению руководителя Офиса Президента и главы рабочей группы Андрея Ермака заместитель руководителя Офиса Главы государства Андрей Смирнов провел заседание рабочей группы по наработке предложений по участию Украины в Рабочей группе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по вопросам борьбы со взяточничеством в международных коммерческих операциях.

Андрей Смирнов отметил, что за год существования группы была проделана большая работа. В частности был создан новый формат взаимодействия с государствами в статусе участников, стремящихся приобрести членство, — так называемую Группу партнерского обучения (Peer learning group). И в ее рамках каждая страна отныне имеет группу государств-менторов, которые прошли путь к членству и теперь помогают преодолеть его быстрее кандидатам на вступление. В том числе и Украине.

Также отдельное внимание уделили разработке необходимых законопроектов.

Члены рабочей группы обсудили концепцию изменений в законодательство об уголовной ответственности юридических лиц, а также по определению полномочий антикоррупционных органов при расследовании и рассмотрении дел о международном взяточничестве. Эта концепция имеет целью ввести институт автономной уголовной ответственности юридических лиц в соответствии с требованиями Антикоррупционной конвенции ОЭСР.

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Министерству финансов предоставили рекомендацию по завершению разработки законодательных изменений о запрете на отчисление суммы неправомерной выгоды из базы налогообложения (tax non-deductibility of bribes) и приказали подготовить законопроект к рассмотрению в Верховной Раде.

Андрей Смирнов также отметил важность скорейшего принятия Кабинетом Министров распоряжения о внесении в Верховную Раду законопроекта “О ратификации Соглашения (в форме обмена письмами) между правительством Украины и ОЭСР”.

В конце встречи рабочая группа приняла решение об ускорении разработки законодательных изменений и внесении их в парламент до конца текущего года.

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Цитата

“Сегодня состоялась максимально конкретная, наполненная содержанием встреча, наработки которой предлагаю зафиксировать в протоколе и положить в основу нашей дальнейшей работы”, — резюмировал Андрей Смирнов.

Напомним

В конце августа послы стран “Группы семи” (G7) встретились с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и обсудили работу Украины над судебной и антикоррупционной реформами. В частности, акцентировали внимание и на улучшении корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с указаниями ОЭСР.