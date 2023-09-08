Боррель относительно членства Грузии в ЕС: Двери ЕС открыты, но статус кандидата нужно заслужить

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель приехал в Тбилиси с первым официальным визитом в ранге руководителя внешнеполитического ведомства ЕС. Он проводит переговоры с грузинским руководством в момент, когда страна ожидает решения ЕС о предоставлении ей статуса страны-кандидата в члены Евросоюза. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

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«Дверь открыта, и мы хотим поддержать вас на этом пути. Но я также должен сказать, что подача заявки на членство в ЕС является серьезным обязательством», - заявил Боррель вскоре после прибытия в Тбилиси.

«[Статус кандидата] нужно заслужить, заслужить через серьезные реформы и приверженность ценностям ЕС. Честно говоря, еще предстоит немало работы», - добавил Боррель.

Дополнение

В отличие от Молдовы и Украины, Грузия не получила статус страны-кандидата летом прошлого года. Однако ЕС дал Тбилиси 12 приоритетных задач, выполнение которых является условием получения кандидатского статуса.

Борреля отметил, что выполнение этих задач необходимо не для того, чтобы осчастливить Брюссель, а чтобы улучшить жизнь граждан Грузии.

«Я вижу много европейских флагов на улицах этого города. Я знаю, что 80% населения Грузии поддерживают членство в ЕС», — сказал он.

Во время двухдневного визита в Тбилиси Боррель встретится с президентом Грузии, представителями грузинского правительства, парламентских политических партий и гражданским сектором.

Также он планирует посетить миссию наблюдателей ЕС, которая в этом году отмечает пятнадцатилетие присутствия в Грузии.

Напомним

Ранее сообщалось, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель может на этой неделе отправиться в Грузию по поводу рекомендаций по поводу получения страной статуса кандидата в ЕС.