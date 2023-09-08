В Луцке мужчина залез на строительный кран и хотел покончить с собой

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В четверг в Луцке на проспекте Возрождения на строительный кран высотой более 30 м залез мужчина и хотел совершить попытку самоубийства. Спасателям удалось предотвратить трагедию. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области, пишет УНН.

Детали

Для предотвращения попытки самоубийства на месте происшествия работали спасатели, психолог службы 101, сотрудники полиции и медики, а также товарищ этого мужчины.

Психолог ГСЧС Волыни звонила Андрею (потерпевший - ред.), его жене и родственникам и пыталась наладить контакт для предотвращения непоправимого поступка.

Сообщение в службу 101 поступило в 20:42 и через почти два часа, около 22:35, мужчина спустился на землю.

Напомним

В конце августа на Киевщине погиб 14-летний подросток из села Копачев. Тело без признаков жизни нашли правоохранители. По предварительной версии, причиной гибели стало самоубийство.