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8 сентября 2023, 00:58 • Юлия Крутякова • 8580
В москве снова пылает: пожар охватил Федеральную таможенную службу
КИЕВ. 8 веренся. УНН. В москве огонь вспыхнул в Федеральной таможенной службе, пишут росСМИ, передает УНН.
Цитата
"В москве горит здание Федеральной таможенной службы", - говорится в сообщении.
Детали
Причина возникновения пожара на данный момент не была обнародована. Также не предоставляется информация о пострадавших и погибших, а также городские власти инцидент не комментируют.
Дополнение
В москве сегодня возник пожар на заводе "Салот", где производят корабельные радары. Загорелось на складе микро-электроники.
Источник: УНН
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