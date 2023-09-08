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В москве снова пылает: пожар охватил Федеральную таможенную службу

В москве снова пылает: пожар охватил Федеральную таможенную службу

КИЕВ. 8 веренся. УНН. В москве огонь вспыхнул в Федеральной таможенной службе, пишут росСМИ, передает УНН

Цитата 

"В москве горит здание Федеральной таможенной службы", - говорится в сообщении. 

Детали 

Причина возникновения пожара на данный момент не была обнародована. Также не предоставляется информация о пострадавших и погибших, а также городские власти инцидент не комментируют. 

Дополнение 

В москве сегодня возник пожар на заводе "Салот", где производят корабельные радары. Загорелось на складе микро-электроники.

Источник: УНН
Теги: Россия, Москва, пожары
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