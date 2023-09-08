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Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 18 раз: повреждена гражданская инфраструктура

Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 18 раз: повреждена гражданская инфраструктура

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В течение четверга россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 133 взрыва. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали 

Обстрелам подверглись Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Хотинская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская громады. 

  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (4 взрыва). В результате обстрела повреждены админздание и линия электропередач. Также был обстрел из ствольной артиллерии (11 взрывов), в результате обстрела повреждены ЛЭП, частный дом, мотоцикл, гараж. Кроме того, осуществлен авиаобстрел (2 взрыва НАР). Поврежден детский сад и помещение продовольственного магазина.
  • Великописаревская громада: с территории рф осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (15 взрывов) и СПГ (10 взрывов). Также зафиксирован авиаобстрел (с 1 самолета осуществлены пуски 12 ракет (вероятно НАР).
  • Шалыгинская община: 1 вертолет осуществил пуски 6 ракет (НАР) и был обстрел из миномета (10 взрывов). Кроме того, зафиксирован артиллерийский обстрел (8 взрывов) и обстрел из РСЗО (25 взрывов). В результате обстрела повреждено 1 домохозяйство.
  • Хотинская громада: россияне ударили из минометов (18 взрывов).
  • Путивльская громада: 5 мин сбросил враг на территорию громады.
  • Белопольская громада: зафиксировано 6 взрывов из танка.
  • Миропольская громада: обстрел 1 взрыв (ПТУР). Поражена и повреждена вышка мобильного оператора.

Напомним

Российские оккупанты в ночь на четверг, 7 августа, всадили ««шахедом» по жилому кварталу Сум, обошлось без жертв, есть повреждения.

Источник: УНН
Теги: Сумы и Сумская область, обстрелы
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