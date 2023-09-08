За сутки произошло 34 боевых столкновения на фронте - Генштаб

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Генеральном штабе сообщили, что в течение суток по состоянию на вечер состоялось 34 боевых столкновений. Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории, передает УНН.

Детали

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки Черниговской области, Грабовского, Стариково Сумской области, Гранова Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, это, в частности, Блешня Черниговской области, Казачье, Угроиды, Грабовское Сумской области и Уды, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Огирцево Харьковской области.

На Купьянском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районе Синьковки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Камянка, Фиголевка, Двуречная Харьковской области.

На Лиманском наши защитники отбили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары вблизи Белогоровки Луганской области, Верхнекамьянского, Спирного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районах Орехово-Васильевки и Клещеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Ивановского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Северное Донецкой области. В свою очередь, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские воины отбили атаки противника в районах Новокалиново и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар неподалеку Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинка Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе южнее Пречистовки. Враг нанес авиационный удар неподалеку Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары вблизи Малой Токмачки, Роботино, Омельника Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары возле Казацкого и Одрадокамьянки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Велетенское, Томина Балка Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 266 900 человек, 4506 танков и сотен единиц другой военной техники.