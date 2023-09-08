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Еще один пожар в москве: горит склад

Еще один пожар в москве: горит склад

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В столице россии москве вспыхнул масштабный пожар в 800 кв м, пишут росСМИ, передает УНН.

Цитата 

“Большой пожар на складе на улице Кусковская в москве. По нашей информации, горит уже 800 квадратных метров”, - говорится в сообщении. 

Детали

Отмечается, что над районом новогиреево поднимается мощный столб черного дыма.

Пожарные на месте пытаются локализовать пожар. Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.

Напомним

В москве огонь вспыхнул в Федеральной таможенной службе. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Москва, пожары
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