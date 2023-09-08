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8 сентября 2023, 01:38 • Юлия Крутякова • 8910
Еще один пожар в москве: горит склад
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В столице россии москве вспыхнул масштабный пожар в 800 кв м, пишут росСМИ, передает УНН.
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“Большой пожар на складе на улице Кусковская в москве. По нашей информации, горит уже 800 квадратных метров”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что над районом новогиреево поднимается мощный столб черного дыма.
Пожарные на месте пытаются локализовать пожар. Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.
Напомним
В москве огонь вспыхнул в Федеральной таможенной службе.
Источник: УНН
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