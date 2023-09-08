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Польша приобретет у ЕС 155-миллиметровые снаряды для Украины - СМИ

Польша приобретет у ЕС 155-миллиметровые снаряды для Украины - СМИ

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Польша заключила рамочный контракт с ЕС о приобретении 155-миллиметровых снарядов для Украины. Об этом сообщает польская радиостанция RMF 24 пишет УНН.

Детали 

Соглашение, которое было заключено между польской стороной и европейским оборонным агентством, касается государственных закупок боезарядов для нужд украинских сил.

Контракт пока не содержит подробностей, касающихся типов боеголовок и их количества. Однако, как отмечает издание, подписание этого соглашения свидетельствует о том, что теперь страны ЕС могут выполнять определенные заказы на польских заводах.

По информации радиостанции, первые государственные заказы ЕС польским оружейным производителям могут быть сделаны уже в сентябре.

Напомним

Конгресс США согласовал продажу Польше 96 вертолётов Apache с радарами и вооружением.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Польша
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