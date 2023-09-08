Болгария вооружает береговую охрану ракетами из-за угрозы со стороны России - премьер

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Болгария вооружает береговую охрану ракетами, учитывая угрозы от России в Черном море. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков, пишет Novinite, передает УНН.

Детали

Премьер-министр отметил что это необходимо, чтобы "никто не решился приблизиться к нашим черноморским городам".

По мнению Денкова, Болгария должна развивать потенциал военно-морских сил, чтобы те имели необходимый уровень подготовки для защиты страны.

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"Сейчас мы не видим прямой угрозы болгарским портам, но на силу отвечают силой. Именно поэтому мы начали покупать ракеты для береговой охраны, чтобы никто не осмелился приблизиться к нашим черноморским городам", - сказал представитель правительства, а также подчеркнул, что ракетные удары со стороны россии по Варне в 1915 году были осуществлены с воды.

Национальный интерес Болгарии, по словам Денкова, заключается в том, чтобы линия фронта и агрессор в лице россии были как можно дальше от границ страны. Это также способствовало тому, что Болгария всячески поддерживает Украину.

"Российские политики неоднократно говорили, что после Украины на очереди балтийские республики и Молдова. Пришло время, чтобы болгарские граждане открыли глаза на то, что есть агрессор, который хочет восстановить имперское влияние", – сказал чиновник.

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Напомним

Отмечается, что ночью в четверг в течение трех часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней.