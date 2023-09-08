США и Великобритания добавили в санкционный список еще 11 киберпреступников-россиян

КИЕВ. 8 веренся. УНН. В четверг Соединенные Штаты в координации с Великобританией наложили санкции на одиннадцать человек, которые являются частью российской киберпреступной группы Trickbot. Об этом сообщает Минфин США, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Россия давно является безопасным убежищем для киберпреступников, в частности группы Trickbot.

Пополнило список подсанкционных лиц Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Министерство юстиции США (DOJ) в то же время открыло обвинения против девяти’человек в связи со злонамеренным программным обеспечением Trickbot и программами-вымогателями Conti, включая семь лиц, определенных в четверг.

Под санкции подпали ключевые лица, которые вовлечены в управление и закупки для группы Trickbot, которая имеет связи с российскими спецслужбами и нацелена на правительство США и американские компании, включая больницы. Во время пандемии COVID-19 группа Trickbot нацелилась на многих поставщиков критической инфраструктуры и медицинских услуг в Соединенных Штатах.

Цитата

«Соединенные Штаты решительно настроены на борьбу с программами-вымогателями и реагирование на сбои в нашей критически важной инфраструктуре», — сказал заместитель министра финансов Брайан Э. Нельсон. «В тесной координации с нашими британскими партнерами Соединенные Штаты будут продолжать использовать наши коллективные инструменты и органы власти для борьбы с этой злонамеренной киберактивностью».

Напомним

Государственный секретарь Энтони Блинкен объявил, что из нового пакета помощи Украине стоимостью более одного миллиарда долларов, 5,4 миллиона долларов поступят из конфискованных активов российских олигархов.