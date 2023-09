Илон Маск опроверг утверждения об умышленном отключении Starlink

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Илон Маск опроверг утверждение телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к его сервису Starlink у побережья Крыма. Но он уточнил, что система в этом районе не была включена и он отклонил запрос Украины на ее активацию из-за опасений относительно возможной атаки ВСУ против российского флота. Об этом он написал в Х/Twitter, передает УНН.

Цитата

"От государственных органов [Украины - ред.] поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути к Севастополю. Очевидно, что цель состояла в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта”, — написал бизнесмен.

Также Маск призвал обе стороны достичь мирного соглашения, ведь, по его словам, со стороны обеих стран погибает много людей.

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.



The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.



If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and…