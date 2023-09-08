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Илон Маск опроверг утверждения об умышленном отключении Starlink

Илон Маск опроверг утверждения об умышленном отключении Starlink

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Илон Маск опроверг утверждение телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к его сервису Starlink у побережья Крыма. Но он уточнил, что система в этом районе не была включена и он отклонил запрос Украины на ее активацию из-за опасений относительно возможной атаки ВСУ против российского флота. Об этом он написал в Х/Twitter, передает УНН.

Цитата 

"От государственных органов [Украины - ред.] поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути к Севастополю. Очевидно, что цель состояла в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта”, — написал бизнесмен. 

Также Маск призвал обе стороны достичь мирного соглашения, ведь, по его словам, со стороны обеих стран погибает много людей.

Напомним

В прошлом году Илон Маск тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на российский военно-морской флот.

Источник: УНН
Теги: SpaceX, Илон Маск
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