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Парламент ЕС призывает Зеленского вернуть закон об электронном декларировании

Парламент ЕС призывает Зеленского вернуть закон об электронном декларировании

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Депутаты Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот вернул закон о е-декларировании, который Верховная Рада приняла 5 сентября без важной поправки об открытии деклараций. Об этом говорится в открытом обращении европейских политиков, которое обнародовал в Х/Twitter депутат Европарламента Михаэль Галер, пишет УНН.

Цитата 

"Мы призываем президента Владимира Зеленского вернуть законопроект №9534 в парламент с требованием открыть реестр и наложить вето на проект закона №9587-д в полном объеме", - пишет Галер.

В посте было добавлено полное заявление депутатов парламента ЕС о ветировании закона об электронном декларировании.

Детали 

В публикации представитель Европарламента напоминает, что Верховная Рада Украины приняла законопроект, который восстанавливает обязанность подавать электронные декларации об имуществе для чиновников и народных депутатов. Он также отметил, что поправка, согласно которой эти е-декларации будут закрыты для общественности еще на год, также была успешно проголосована.

Напомним

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции планирует обратиться к Президенту Украины с просьбой наложить вето на принятый нардепами законопроект 9587-Д. В принятом законе, в частности, поддержаны изменения, которыми будут скрыты от граждан, журналистов и добропорядочных руководителей данные Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

В ответ Президент Владимир Зеленский сообщил, что примет решение по закону об электронном декларировании после консультаций с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Источник: УНН
Теги: ЕС, декларация, парламент, Владимир Зеленский
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