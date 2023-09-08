Новости: Криминал и ЧП
8 сентября 2023, 05:57 • Юлия Крутякова • 7350
В Сумах прогремел взрыв: работает ПВО - ОВА
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В городе Сумы был слышен взрыв. Сумская ОВА сообщает о работе ПВО, пишет УНН.
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"В Сумах прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.
В то же время Сумская ОГА сообщает о работе противовоздушной обороны.
Дополнение
В Сумской области была объявлена воздушная тревога. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.
Источник: УНН
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