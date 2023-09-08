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В Сумах прогремел взрыв: работает ПВО - ОВА

В Сумах прогремел взрыв: работает ПВО - ОВА

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В городе Сумы был слышен взрыв. Сумская ОВА сообщает о работе ПВО, пишет УНН.

Цитата 

"В Сумах прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.

В то же время Сумская ОГА сообщает о работе противовоздушной обороны. 

Дополнение

В Сумской области была объявлена воздушная тревога. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.

Источник: УНН
Теги: взрывы, Сумы и Сумская область
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