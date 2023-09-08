В Сумах оккупанты попали в частный дом - ОВА

КИЕВ. 8 веренся. УНН. Во время ракетного удара по Сумах оккупанты попали в частный сектор. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Цитата

"В Сумах российские террористы нанесли ракетный удар по частному сектору

Разрушен частный дом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все службы работают на месте, а людям оказывается вся необходимая помощь.

Напомним

В городе Сумы был слышен взрыв. Сумская ОВА сообщает о работе ПВО.