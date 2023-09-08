Новости: Криминал и ЧП
8 сентября 2023, 07:00 • Юлия Крутякова • 11640
В Сумах оккупанты попали в частный дом - ОВА
КИЕВ. 8 веренся. УНН. Во время ракетного удара по Сумах оккупанты попали в частный сектор. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
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"В Сумах российские террористы нанесли ракетный удар по частному сектору
Разрушен частный дом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все службы работают на месте, а людям оказывается вся необходимая помощь.
Напомним
В городе Сумы был слышен взрыв. Сумская ОВА сообщает о работе ПВО.
Источник: УНН
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