В Запорожье враг попал в гражданскую инфраструктуру

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Во время утренней ракетной атаки оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре Запорожья. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

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"Утром враг попал несколькими ракетами (предварительно - баллистическими) в объекты гражданской инфраструктуры областного центра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают все соответствующие службы. Также поступила информация о минимум одном пострадавшем человеке.

Напомним

Запорожье были слышны взрывы.