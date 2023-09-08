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В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
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В Запорожье враг попал в гражданскую инфраструктуру

В Запорожье враг попал в гражданскую инфраструктуру

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Во время утренней ракетной атаки оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре Запорожья. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Цитата

"Утром враг попал несколькими ракетами (предварительно - баллистическими) в объекты гражданской инфраструктуры областного центра", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что на месте работают все соответствующие службы. Также поступила информация о минимум одном пострадавшем человеке.

Напомним

Запорожье были слышны взрывы.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, обстрелы
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