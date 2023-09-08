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Оккупанты ударили по сельской громаде Никопольщины: есть разрушения

Оккупанты ударили по сельской громаде Никопольщины: есть разрушения

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Оккупанты нанесли удары по Покровской сельской общине Никопольщины, Днепропетровская область. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Цитата

"Ночью враг целился по Покровской сельской общине, что на Никопольщине. Бил из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении. 

Детали

Отмечается, что повреждено транспортное предприятие. Погибших и пострадавших нет.

Также ОВА информирует, что в других районах Днепропетровщины обстрелов не было. 

Напомним

Два района Днепропетровщины обстреляли российские захватчики в течение прошлого дня. Из-за этих атак травмированы два человека.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, обстрелы, Никополь
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