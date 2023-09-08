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Силы ПВО ликвидировали 16 из 20 "шахедов" в направлении Одесской области

Силы ПВО ликвидировали 16 из 20 "шахедов" в направлении Одесской области

КИЕВ. 8 веренся. УНН. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 16 ударных БПЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, пишет УНН.

Цитата 

"В результате боевой работы уничтожено 16 “Shahed-136/131” в пределах Одесской и Николаевской областей.

Всего зафиксировано пуски 20 “шахедов” в направлении Одесской области", - говорится в сообщении.

Детали 

Отмечается, что для отражения удара применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

Напомним

ВС ВСУ зафиксировали ночью пуски нескольких групп ударных БпЛА типа "Shahed" из Чауды (Крым) и нескольких групп "Shahed" из приморско-ахтарска (кубань, рф).

Источник: УНН
Теги: БПЛА, Одесса и Одесская область, ПВО, Николаев и Николаевская область
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