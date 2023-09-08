Новости: Война
8 сентября 2023, 08:04 • Юлия Шрамко • 10650
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 267 тысяч
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 267 540 человек, 4529 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.23 ориентировочно составляли:
- личного состава - около 267 540 (+640) человек,
- танков - 4529 (+23),
- боевых бронированных машин - 8726 (+23),
- артиллерийских систем – 5753 (+31),
- РСЗВ – 754 (+1),
- средств ПВО - 507 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4570 (+29),
- крылатых ракет - 1455 (+0),
- кораблей/катеров - 19 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 8264 (+47),
- специальной техники - 860 (+1).
Дополнение
Украинская авиация нанесла 10 ударов по врагу.
Источник: УНН
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