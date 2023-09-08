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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 267 тысяч

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 267 тысяч

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 267 540 человек, 4529 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 267 540 (+640) человек,
  • танков - 4529 (+23),
  • боевых бронированных машин - 8726 (+23),
  • артиллерийских систем – 5753 (+31),
  • РСЗВ – 754 (+1),
  • средств ПВО - 507 (+1),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4570 (+29),
  • крылатых ракет - 1455 (+0),
  • кораблей/катеров - 19 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8264 (+47),
  • специальной техники - 860 (+1).

Дополнение

Украинская авиация нанесла 10 ударов по врагу.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, война
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