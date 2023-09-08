Новости: Война
8 сентября 2023, 08:19 • Юлия Шрамко • 5820
россияне ранили еще двух человек в Донецкой области
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Российские войска за 7 сентября ранили двух жителей Донецкой области, сообщили в пятницу в Донецкой ОГА, пишет УНН.
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"За 7 сентября россияне ранили 2 жителей Донецкой области: в Авдеевке и Ивановском", - говорится в сообщении ОГА в Facebook.
Детали
Кроме того, как указано, удалось установить информацию о еще 4 раненых в результате обстрела Константиновки 6 сентября.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
6 сентября около 14:00 оккупанты обстреляли Константиновку. Армия рф попала по одному из рынков в центре города.
Вражеский удар по рынку в Константиновке унес жизни 17 человек.
Источник: УНН
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