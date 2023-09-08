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Херсонская область: оккупанты за сутки убили одного мирного жителя, еще двоих ранили

Херсонская область: оккупанты за сутки убили одного мирного жителя, еще двоих ранили

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки, 7 сентября, 62 раза обстреляли Херсонскую область. В результате обстрелов один мирный житель погиб, еще два - получили ранения, информирует УНН со ссылкой на Telegram председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил 62 обстрела, выпустив 281 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, АГС, ПТРК и авиации. По городу Херсон враг выпустил 7 снарядов", - говорится в сообщении.

Детали

Военные рф попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще два - получили ранения.

Напомним

Главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области 7 сентября сообщило, что спасатели ликвидировали пожар в одной из квартир многоэтажки, в которую попал снаряд во время вражеского обстрела Херсона.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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