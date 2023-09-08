Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,15 -0,1389 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
16980

Силы обороны имеют успех в районах южнее Роботино - Генштаб

Силы обороны имеют успех в районах южнее Роботино - Генштаб

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Украинские военные имели успех в районах южнее Роботино. Также продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщил в пятницу спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев во время включения в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«В ходе введения Силами обороны наступательной операции на Мелитопольском направлении наши подразделения имели успех в районах южнее Роботино, закрепляются на достигнутых рубежах. На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах», - рассказал Ковалев.

Детали

По его словам, также Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях.

«Здесь противник вел безуспешные наступательные действия в районе Керамика, Авдеевки, Марянки, Красногоровки и южнее Причистовки Донецкой области», - сказал Ковалев.

Кроме того, он отметил, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Там противник вел наступательные действия в районах Цинковки, Новоегоровки, Орехово, Нововасильевки, Клещеевки и Андреевки.

Дополнение

7 сентября сообщалось, что украинские военные имели успех в районах южнее Роботино и западнее Вербового на Запорожье.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Запорожье и Запорожская область, война, наступление
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.