Из-за ракетной атаки рф по Запорожью один человек получил ранения, в области в результате атаки погибла женщина

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Один человек получил ранения в результате ракетного удара армии по Запорожью сегодня утром. Из-за ракетного удара по Приморскому погибла 54-летняя женщина. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

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«Утром военнослужащие рф осуществили ракетный удар по Запорожью - ранения получил человек. На месте поражения работают соответствующие службы», - говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки российские войска 93 раза обстреляли 29 городов и поселков Запорожской области.

Оккупант ударил ракетами по Широкому и Трудовому, обстрелял из РСЗО Красное, совершил 6 БПЛА-атак по Камышевахе, Новодаровке, Малиновке, Чаривному и Каменскому, а также попал 6 авиаснарядами по Орехову и Роботино.

78 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Левадного, Темировки, Белогорья, Степногорска, Пятихаток, Приморского, Степного, Плавней и других населенных пунктов на линии огня.

По словам Малашко, в результате ракетного удара по Приморскому погибла 54-летняя женщина.

Также из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки поступило 40 сообщений о разрушениях жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Напомним

Во время утренней ракетной атаки оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре Запорожье.