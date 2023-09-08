Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,15 -0,1389 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
26910

Ракетный удар рф по Сумах: в ОВА рассказали о разрушениях

Ракетный удар рф по Сумах: в ОВА рассказали о разрушениях

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела по общинам Сумской области. Было зафиксировано 14 взрывов. Утром враг выпустил ракету по областному центру. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали

Ночью и утром вражеским обстрелам подверглись Сумская и Середино-Будская громады.

Утром россияне попали ракетой по Сумах. Из-за вражеского удара разрушен один дом, повреждения получили 6 частных домов.

По Середино-Будской громаде россияне ударили из минометов (4 взрыва) и артиллерии (9 взрывов).

Напомним

Ранее УНН сообщал, что во время ракетного удара по Сумах оккупанты попали в частный сектор.

Источник: УНН
Теги: война, Сумы и Сумская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.