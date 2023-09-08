Ракетный удар рф по Сумах: в ОВА рассказали о разрушениях

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела по общинам Сумской области. Было зафиксировано 14 взрывов. Утром враг выпустил ракету по областному центру. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали

Ночью и утром вражеским обстрелам подверглись Сумская и Середино-Будская громады.

Утром россияне попали ракетой по Сумах. Из-за вражеского удара разрушен один дом, повреждения получили 6 частных домов.

По Середино-Будской громаде россияне ударили из минометов (4 взрыва) и артиллерии (9 взрывов).

Напомним

Ранее УНН сообщал, что во время ракетного удара по Сумах оккупанты попали в частный сектор.