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В Одесской области ночью уничтожили 14 "шахедов", в Николаевской - два, из-за обломков есть повреждения

В Одесской области ночью уничтожили 14 "шахедов", в Николаевской - два, из-за обломков есть повреждения

фото иллюстративное

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Одесской области ночью уничтожили 14 ударных дронов типа Shahed, в Николаевской области - два, из-за обломков есть повреждения и возгорание, сообщили в пятницу в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

Цитата

"Очередная коварная ночная атака вражескими дронами по югу Украины. На этот раз ударные беспилотники типа "Shahed-131/136" заходили из акватории Черного моря в Николаевскую и Одесскую области. Силами противовоздушной обороны уничтожено 16 дронов-камикадзе: 2 в Николаевской области, 14 – в Одесской области", - сообщили в Силах обороны Юга.

Как сообщается, обломками сбитого беспилотника вызвано повреждение нежилого здания и возгорание сухой травы. Пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Напомним

Силы ПВО ликвидировали 16 из 20 "шахедов" в направлении Одесской области.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, война, Николаев и Николаевская область
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