В Кривом Роге прогремел взрыв - Вилкул

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Кривом Роге был слышен взрыв. Об этом сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, передает УНН.

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«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», - написал Вилкул.

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Дополнение

Сейчас на большей части территории Украины объявлена воздушная тревога, в том числе в Днепропетровской области.

Как сообщили в ВС ВСУ, в областях, где объявлена тревога, - ракетная опасность.