Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,15 -0,1389 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
34500

В Кривом Роге прогремел взрыв - Вилкул

В Кривом Роге прогремел взрыв - Вилкул

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Кривом Роге был слышен взрыв. Об этом сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, передает УНН.

Цитата

«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», - написал Вилкул.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сумах оккупанты попали в частный дом - ОВА

Дополнение

Сейчас на большей части территории Украины объявлена воздушная тревога, в том числе в Днепропетровской области.

Как сообщили в ВС ВСУ, в областях, где объявлена тревога, - ракетная опасность.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война, Кривой Рог
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.