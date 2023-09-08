Блинкен обсудил с главой МИД Румынии расследование инцидента с дроном рф

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел разговор с министром иностранных дел Румынии Луминитой Одобеску. Они обсудили расследование падения обломков беспилотника на территорию страны вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на сайт Госдепа США.

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"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня разговаривал с министром иностранных дел Румынии Луминитой Одобеску. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Одобеску обсудили расследование Румынией в отношении обломков беспилотника, найденных в Румынии вблизи границы с Украиной", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что чиновники обсудили дополнительное сотрудничество для сохранения безопасности воздушного пространства, включая будущую ротацию дополнительных истребителей США F-16 для усиления миссии НАТО по контролю за воздухом в Румынии. Во время разговора Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Румынии, союзника США по НАТО.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Румыния проинформировала НАТО об инциденте с российским беспилотником, отметив, что расследование продолжается, но "нет никакой информации, указывающей на какие-то преднамеренные действия со стороны россии".