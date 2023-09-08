Обманули людей под видом сбора средств на лечение ребенка: правоохранители задержали одного из мошенников

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Правоохранители задержали одного из мошенников, которые взломали чужую Instagram страницу и собирали средства якобы на лечение ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Детали

Согласно данным следствия, группа мошенников взломала страницу гражданки в социальной сети «Instagram». Используя реальные фотографии ее ребенка, злоумышленники распространили посты с призывом помочь со сбором средств на его лечение.

На ложную публикацию откликнулись знакомые и друзья женщины, которые начали переводить денежные средства на банковскую карточку мошенников.

После того как банк заблокировал счет мошенников, последние изменили в посте номер карты и продолжили проводить «сбор» денежных средств. Таким образом злоумышленники обманули по меньшей мере 11 граждан.

Мужчине сообщено о подозрении в пособничестве в завладении чужим имуществом, совершенном путем обмана по предварительному сговору группой лиц с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 УК Украины).

По ходатайству прокуратуры подозреваемый взят под стражу.

Сейчас устанавливается круг его сообщников, а также другие лица, которые откликнулись на объявление мошенников и осуществили переводы денежных средств.

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