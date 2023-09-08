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В Кривом Роге россияне попали ракетой в админздание, известно об одном погибшем, есть раненые

В Кривом Роге россияне попали ракетой в админздание, известно об одном погибшем, есть раненые

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Кривом Роге вражеская ракета попала в админздание. Известно о погибшем и 9 пострадавших. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Цитата

«Прилет в Кривом Роге. Ракета попала в админздание. Предварительно, 1 погибший и 9 пострадавших. 3-х достали из-под завалов», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате атаки загорелись гаражи. Огонь охватил 200 кв м.

Информация уточняется, отметил Лысак.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Кривом Роге был слышен взрыв.

Источник: УНН
Теги: война, Кривой Рог
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