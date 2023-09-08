Пентагон опроверг заявления рф о рисках для здоровья из-за снарядов с обедненным ураном

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга опровергла утверждение россии о том, что снаряды с обедненным ураном, которые США передают Украине, вызовут рост заболеваемости раком и другими заболеваниями, передает УНН.

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«По вопросу, касающемуся воздействия на здоровье снарядов с обедненным ураном, я бы опровергла утверждение российских официальных лиц. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявил, что нет никаких доказательств того, что снаряды с обедненным ураном вызывают рак. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что не было выявлено роста заболеваемости лейкемией или другими видами рака, и... что было установлено после любого воздействия урана или обедненного урана. И даже МАГАТЭ однозначно заявило, что не существует доказанной связи между воздействием обедненного урана и ростом заболеваемости раком или значительных последствиях для здоровья или окружающей среды», - сказала Сингх.

Сингх отметила, что эти боеприпасы представляют собой «стандартные» противотанковые снаряды, используемые с танками Abrams, которые США отправляют в Украину.

Дополнение

В заявлении Пентагона официально говорится о передаче Украине нового пакета военной помощи на 175 млн долларов. В него впервые вошли боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams.

Белый дом объяснил отправку Украине снарядов с обедненным ураном.