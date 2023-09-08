Новости: Война
8 сентября 2023, 09:58 • Ирина Макаренко • 34875
В Одесской ОГА рассказали о последствиях ночной атаки россиян
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Этой ночью российские террористы в пятый раз за неделю атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. Силы ПВО уничтожили 14 «шахедов» над Одесской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОвА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Он проинформировал, что обломками сбитого беспилотника повреждено нежилое здание. Также произошло возгорание сухой травы.
«Пожар оперативно ликвидировали.
Погибших и пострадавших, к счастью, нет», - рассказал Кипер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силы ПВО ликвидировали 16 из 20 "шахедов" в направлении Одесской области
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram