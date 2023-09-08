В Одесской ОГА рассказали о последствиях ночной атаки россиян

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Этой ночью российские террористы в пятый раз за неделю атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. Силы ПВО уничтожили 14 «шахедов» над Одесской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОвА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он проинформировал, что обломками сбитого беспилотника повреждено нежилое здание. Также произошло возгорание сухой травы.

«Пожар оперативно ликвидировали.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет», - рассказал Кипер.

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