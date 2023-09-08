Новости: Война
8 сентября 2023, 10:02 • Татьяна Краевская • 10740
Количество пострадавших в результате российского удара по Кривому Рогу возросло до 25
КИЕВ. 8 сентября. УНН. До 25 возросло количество раненых в результате вражеского обстрела Кривого Рога. Такие данные по состоянию на 10:00 от главы МВД Игоря Клименко, сообщает УНН.
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«Только что получил уточненную информацию: по состоянию на 10:00 количество травмированных в результате российского удара по Кривому Рогу возросло до 25 человек», - говорится в сообщении.
Дополнение
В результате удара российских войск по Кривому Рогу разрушено административное здание полиции, погиб полицейский.
Источник: УНН
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