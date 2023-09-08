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Архимандрита УПЦ МП будут судить за прославление россии: апелляция приняла решение

Архимандрита УПЦ МП будут судить за прославление россии: апелляция приняла решение

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Киевский апелляционный суд отменил постановление суда первой инстанции, которым возвращен обвинительный акт касательно архимандрита УПЦ, подозреваемого в оправдании и прославлении россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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«Киевский апелляционный суд поддержал позицию Киевской городской прокуратуры и удовлетворил апелляционную жалобу прокурора об отмене постановления суда первой инстанции, которым возвращено обвинительный акт в отношении архимандрита УПЦ МП по оправданию и прославлению страны-агрессора (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 436-2 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Так, Печерский районный суд г. Киева своим постановлением постановил вернуть прокурору обвинительный акт в указанном уголовном производстве.

Прокурор обжаловал данное решение в апелляционном порядке.

По результатам апелляционного рассмотрения судом апелляционной инстанции признаны обоснованными доводы прокурора о соответствии обвинительного акта требованиям ст. 291 УПК Украины, удовлетворена апелляционная жалоба прокурора, отменено постановление суда первой инстанции.

Также назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции.

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Источник: УНН
Теги: суд, Украина, УПЦ МП
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