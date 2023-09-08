Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,15 -0,1389 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
В ГУР рассказали о ситуации на Запорожской АЭС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
14025

Новоегоровка является одним из эпицентров боевых действий на восточном фронте - спикер

Новоегоровка является одним из эпицентров боевых действий на восточном фронте - спикер

Илья Евлаш

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Российские оккупанты аккумулируют в район Новоегоровки Луганской области все свои силы. Принимаются все необходимые меры для того, чтобы исключить прорыв противника на этом направлении. Об этом сообщил в пятницу в эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

Цитата

На вопрос, является ли Новоегоровка сейчас одним из эпицентров боевых действий на восточном фронте, Евлаш ответил: «Да. Сейчас противник аккумулирует туда (на направление Новоегоровки – ред.) все свои силы. Он сделал «кулак» именно в этом направлении. Однако генерал-полковник Александр Сырский недавно посетил это направление, он постоянно работает на фронте, работает постоянно с командирами, военнослужащими. Принимаются все необходимые меры для того, чтобы исключить прорыв противника на этом направлении».

Евлаш отметил, что украинские защитники сдерживают неистовый натиск.

Дополнение

Евлаш сообщал, что оккупанты продолжают готовить свои штурмовые подразделения, чтобы прорвать украинскую оборону на Лимано-Купянском направлении. 

Источник: УНН
Теги: война, Луганск и Луганская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.