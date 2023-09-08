Новоегоровка является одним из эпицентров боевых действий на восточном фронте - спикер

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Российские оккупанты аккумулируют в район Новоегоровки Луганской области все свои силы. Принимаются все необходимые меры для того, чтобы исключить прорыв противника на этом направлении. Об этом сообщил в пятницу в эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

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На вопрос, является ли Новоегоровка сейчас одним из эпицентров боевых действий на восточном фронте, Евлаш ответил: «Да. Сейчас противник аккумулирует туда (на направление Новоегоровки – ред.) все свои силы. Он сделал «кулак» именно в этом направлении. Однако генерал-полковник Александр Сырский недавно посетил это направление, он постоянно работает на фронте, работает постоянно с командирами, военнослужащими. Принимаются все необходимые меры для того, чтобы исключить прорыв противника на этом направлении».

Евлаш отметил, что украинские защитники сдерживают неистовый натиск.

Дополнение

Евлаш сообщал, что оккупанты продолжают готовить свои штурмовые подразделения, чтобы прорвать украинскую оборону на Лимано-Купянском направлении.